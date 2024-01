Die Lage im Hochwassergebiet in Mansfeld-Südharz ist derzeit stabil. Der Landrat betont jedoch gleichzeitig, dass es bei weitem noch keine normale Lage in MSH gebe.

Sangerhausen/MZ. - Die Lage an denen vom Helme-Hochwasser betroffenen Gebieten hat sich am Wochenende weiter entspannt. Der Pegel in Bennungen blieb nahezu konstant, betrug am Sonntag 2,15 Meter und damit 32 Zentimeter niedriger als in der Nacht zum 3. Januar, als er bei 2,47 Metern den Rekordwert verzeichnete.