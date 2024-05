Die Entscheidung fällt in einer Sondersitzung mit großer Mehrheit: Der Landkreis Mansfeld-Südharz legt Verfassungsbeschwerde in Sachen Finanzen ein. Wie es nun weitergeht.

MSH zieht vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

Sangerhausen/MZ. - Jetzt ist es amtlich: Der Landkreis Mansfeld-Südharz wird vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ziehen. Dort will MSH zusammen mit dem Salzlandkreis Verfassungsbeschwerde einlegen und so eine bessere finanzielle Ausstattung einfordern.