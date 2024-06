Sangerhausen/MZ. - Das neue majestätische Doppel steht fest. Rosenprinzessin Geraldine I. und Rosenkönigin Emily I. werden das Europa-Rosarium und die Stadt Sangerhausen in der Region und über die Kreis- sowie Landesgrenzen hinaus bekannt machen. Abgedankt hat hingegen Rosenkönigin Leni I.

Rosenkönigin Leni I. dankt ab

Sie blickt voller Zufriedenheit auf ihre Amtszeit. „Es war mir eine Ehre das Europa-Rosarium, die Stadt Sangerhausen und die Schönheit sowie den Zauber der Rosen zu repräsentieren. Ich freue mich, dass ich ein Teil davon sein durfte“, sagte sie.

Auf die Frage von Moderator Steffen Heuseler aus Hettstedt, was Rosenkönigin Leni aus ihrer Amtszeit in besonderer Erinnerung geblieben ist, sagte sie: „Zu den Tölzer Rosentagen in Bad Tölz durfte ich mich ins Goldene Buch eintragen. Das war für mich ein Highlight.“ In einer herzergreifenden Krönungszeremonie in der Rosenarena wurde Rosenkönigin Leni zunächst abgekrönt.

Thronübergabe von Leni I. (links) an Nachfolgerin Emily I. (Foto: Andrea Pillep)

Rosenprinzessin Geraldine I. freut sich auf ihre neue Aufgabe

Oberbürgermeister Sven Strauß dankte ihr zudem für die zwei Jahre als Majestät in Sangerhausen, die sie mit Bravour gemeistert hat. Im Anschluss krönte Leni die neue Rosenkönigin Emily I., mit der sie ein Jahr als Majestäten-Doppel verbindet, denn Emily fungierte seit 2023 als Rosenprinzessin.

„Ich wurde gut auf das Amt von Leni vorbereitet. Ich kann gar nicht sagen, auf was ich mich am meisten freue“, sagte Emily. „Ich freue mich natürlich auf mein neues Kleid und die Veranstaltungen, die kommen werden.“ Nun folgt auf sie also Geraldine I. als Rosenprinzessin.

Volles Haus in der Rosenarena beim Auftritt vom Tanzverein Rosenstadt Sangerhausen (Foto: Andrea Pillep)Pillep

Als enge Freundin von Leni und Azubi Leon, der im Rosarium arbeitet, habe sie schon eine Vorstellung von ihrem künftigen Amt, sagte sie. „Wir haben gemeinsam Veranstaltungen besucht. Ich erwarte als Rosenprinzessin eine gute Zeit. Es ist ein großer Sprung in meinem Leben, mich neu kennenzulernen“, sagte die 21-jährige Geraldine Herzberg aus Sangerhausen, die als Abteilungsleiterin bei Edeka Lehne arbeitet.

Madame Butterfly auf Stelzen flanierte ebenfalls durchs Rosarium. (Foto: Andrea Pillep)

Aber auch abseits der Krönungen war das Berg- und Rosenfest ein voller Erfolg. Verschiedene kulturelle Darbietungen von unterschiedlichen Künstlern auf den vier Bühnen, die im gesamten Rosenpark aufgestellt waren und natürlich in den Vormittagsstunden auch in der Rosenarena erfreuten die zahlreichen Besucher. Zudem sorgten Akrobatin Melody und Magier Tim Stüdemann für spannende Momente. Madame Butterfly flanierte auf Stelzen durch den Park und zog die Blicke der Besucher magisch auf sich.