Einnahmen sollen bei der Finanzierung helfen. Wie der Vorverkauf der Bändchen in den Stadtfarben bisher läuft und was man damit gewinnen kann.

Allstedt/MZ. - Beim Allstedter Lindenmarkt am ersten Juli-Wochenende trägt man in diesem Jahr schwarz-gelb – am Handgelenk. Denn weil das Minus für die Stadt beim Lindenmarkt in den vergangenen Jahren immer größer geworden war, gibt es für Besucher in diesem Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, ein Lindenmarkt-Bändchen in den Stadtfarben zu kaufen und damit einen kleinen Zuschuss zum größten Allstedter Fest des Jahres zu leisten.