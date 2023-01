Kinder entdecken nahe Allstedt Granaten in einem Teich

In einem Allstedter Ortsteil haben Kinder beim Spielen Munition gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst bestätigte den Fund. Wie es damit weiter geht.

Allstedt/MZ/fs/pom - In einem ausgetrockneten Teich, der sich nahe einem Allstedter Ortsteil befindet, haben Kinder nach MZ-Informationen am Samstag Munition entdeckt. Die Kreisverwaltung bestätigte den Fund. Die Kinder reagierten richtig, fassten die Patronen nicht an und bewegten sie nicht, sondern informierten sofort ihre Eltern, die die Polizei riefen.