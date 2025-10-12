Ein mysteriöser Fund in einer Fachklinik in Kelbra hat am Sonntag einen Großeinsatz ausgelöst. Eine übelriechende Flüssigkeit hatte zu Übelkeit und Augenreizungen geführt.

Eine unbekannte Flüssigkeit sorgte in einer Fachklinik in Kelbra für einen Feuerwehreinsatz.

Kelbra. – Unbekannte haben an mehreren Eingängen einer Fachklinik in Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz eine übelriechende Flüssigkeit vergossen.

Etwa 70 Personen wurden Sonntagmorgen aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht, wie die Polizei in Halle mitteilte. Sie blieben demnach in der Turnhalle der Klinik, bis die noch unbekannte Flüssigkeit beseitigt und die Einrichtung gelüftet worden war.

Vier Personen hatten Augenreizungen erlitten und über Übelkeit geklagt, hieß es weiter. Mehr als 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort gewesen. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.