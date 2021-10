Kein Geld ergaunert: Zweimal scheitern Internetbetrüger in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Eine 83-Jährige in Sangerhausen hat eine E-Mail von einer Bank erhalten, in der mitgeteilt wurde, dass ihr Konto gesperrt sei und sie nun ein neues Konto bei der Bank erstellen solle. Bei der besagten Bank handelte es sich allerdings nicht um die Hausbank der Seniorin, die diesen Betrugsversuch sofort anzeigte.

Bei einem 52-jährigen Sangerhäuser erschien auf seinem PC-Bildschirm ein Fenster mit dem Hinweis „Virenalarm“, sowie eine Nummer, an die er sich wenden solle. Am Telefon half ihm eine Person diesen vermeintlichen Fehler zu beheben und erstellte eine Rechnung in Höhe von 599 Euro. Gezahlt wurde an den Betrüger nicht.