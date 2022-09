Jenny I. übernimmt beim Kleinen Waldtag in Wolferstedt das Amt

Wolferstedt - Jenny Schneidewind aus Thale ist die vierte Waldkönigin Sachsen-Anhalts. Die 25-jährige Funktionsingenieurin ist Mitarbeiterin des Landesforstbetriebes. Sie wechselt demnächst vom arg gebeutelten Oberharz in den Ostharz. „Die Probleme dort sind die gleichen“, sagt sie. „Es fehlt der Regen. Das was wir gepflanzt haben, vertrocknet.“ Ihren ersten Einsatz in der zweijährigen Amtszeit wird Waldkönigin Jenny I. bereits in der nächsten Woche beim Erntedankfest in Magdeburg absolvieren.