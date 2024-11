Schuldenberg im sechsstelligen Bereich Schock für Gastro-Szene in Sangerhausen: Schacht und Rosen GmbH meldet Insolvenz an

Die Schacht und Rosen GmbH, Betreiber mehrerer Gastronomiebetriebe in Sangerhausen, meldet Insolvenz an. Wie es nun unter anderem im Rosarium und am Schacht Wettelrode weitergeht.