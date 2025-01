Monika Wortha schließt im März ihr Modegeschäft in der Kylischen Straße 2 in Sangerhausen.

Sangerhausen - „Total Räumungsverkauf. Alles muss raus“ ist auf dem rotweißen Schild im Schaufenster zu lesen. Daneben gibt es vier kleinere mit der Aufschrift: „Wir schließen.“ Für Monika Wortha ist spätestens am 31. März Schluss. Dann macht sie ihren Modeladen in der Kylischen Straße 2 in Sangerhausen dicht. Immerhin 31 Jahre lang hat die studierte Landwirtin das Geschäft, das Wortha-Mode heißt, mit hochwertiger Damenbekleidung geführt. Erst am Seidenbeutel und seit dem Jahr 2007 im Haus Kylische Straße 2, mitten in der historischen Innenstadt.