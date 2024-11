Im Sangerhäuser Europa-Rosarium findet am 14. November eine Informationsveranstaltung zum Thema Diabetes statt.

Wenn das Glashaus in Blau erstrahlt

Zum Weltdiabetestag erstrahlt das Glashaus in blauem Licht.

Sangerhausen/MZ. - Am 14. November ist Weltdiabetestag. Aus diesem Anlass findet von 12.45 Uhr bis 16.30 Uhr im Glashaus des Rosariums in Sangerhausen eine Informationsveranstaltung rund um das Thema Diabetes statt.

Veranstalter ist die Selbsthilfegruppe Mellitustreff Sangerhausen/Roßla. Wie Haike Seeger, Leiterin der Selbsthilfegruppe, mitteilt, wird es nach der Begrüßung um 13.15 Uhr einen Vortrag des Chefarztes der Helios-Klinik Sangerhausen, Gregor Fitzel, zum Thema Therapie bei akuter Pankreasinsuffizienz geben. Das Publikum erhält dabei Antworten auf die Fragen, über die Ursachen und Symptome, aber auch über die Therapiemöglichkeiten, wenn die Bauchspeicheldrüse ihre Funktionen teilweise oder ganz aufgibt.

Glashaus im Sangerhäuser Rosarium erstrahlt in blauem Licht

Um 14.30 Uhr berichtet Oberarzt Francesco Amaya von der Helios-Klinik Eisleben zum Thema „Diabetisches Fußsyndrom“. Um 15.15 Uhr spricht Zahnärztin Tanja Gatz über das Thema „Blutzuckerwerte und Parodontitis“.

Unterstützung erhält die Selbsthilfegruppe Mellitus bei der Veranstaltung durch zahlreiche Förderer und Aussteller. An 15 Informationsständen, können sich die Besucher im persönlichen Gespräch zu speziellen Fragen informieren. Auch der Kontakt zu den Selbsthilfegruppen in Sangerhausen und Roßla ist möglich.

In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen des Weltdiabetestages weltweit viele berühmte Gebäude abends und nachts als „Leuchtfeuer der Hoffnung“ blau beleuchtet. „Auch das Glashaus wird an diesem Abend wieder in blauem Licht erstrahlen“, sagt Organisatorin Haike Seeger .

›› Informationen bei Haike Seeger unter 0171/800 6567