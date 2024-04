Der Traum von einem Beruf, der mit Pferden zu tun hat: Am 5. Mai findet in Drebsdorf der zweite „Tag der Pferdeberufe“ statt.

Informationstag auch für Quereinsteiger: Zweiter Tag der Pferdeberufe findet in Drebsdorf statt

Am Informationstag dreht sich in Drebsdorf alles um Pferde.

Drebsdorf/MZ. - Vorfreude bei Alexandra Schatz, der Chefin von Gut Drebsdorf: „Am 5. Mai starten wir die zweite Auflage des Berufs-Informationstages.“ Sie spricht auch im Namen all der Partner, die von 10 bis 16 Uhr gemeinsam zum Tag der Pferdeberufe in den Südharz einladen: der Pferdesportverband Sachsen-Anhalt, die Mitteldeutsche Pferdeakademie, der Drebsdorfer Pferdesport- und Countryclub, die Firma Richter und Tochter. Der erstmals im Mai 2023 veranstaltete Tag der Pferdeberufe hatte für einen wahren Ansturm auf dem Gut gesorgt.

„Viel hat sich in der Zwischenzeit getan“, erzählt Schatz. „Wir freuen uns, dass diesmal alle Verantwortlichen für die Ausbildung in Sachsen-Anhalt bei uns sein werden.“ Auch das Arbeitsamt komme mit großer Besetzung, „da wir ja mit der Vorstellung auch Berufe bewerben, die für Quereinsteiger, Menschen mit Behinderungen oder ohne Schulabschluss geeignet sind“.

Träumen von einem Beruf mit Pferden

Bekanntlich träumten viele Menschen von einem „Beruf mit Pferd“, sagt Schatz, die sich selbst diesen Traum erfüllt und vor mehr als 30 Jahren Gut Drebsdorf aufgebaut hat.

„Wir informieren über Möglichkeiten und Voraussetzungen in Theorie und Praxis“, sagt sie. Dazu gehöre alles Wissenswerte rund um die verschiedenen Berufe für Auszubildende, Quereinsteiger oder nebenberufliche Qualifikationen.

Und wer Pferde mag, sehe und erfahre Interessantes über den Alltag in den einzelnen Berufen, über die Arbeit der Hufschmiede und Veterinärmediziner. Wie es um Nachwuchs und Fachkräfte in der Branche steht, darum geht es in einer Podiumsdiskussion mit kompetenten Partnern.