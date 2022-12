In fast alle Schulen von Mansfeld-Südharz floss Geld

Sangerhausen/MZ/bl - Jede Menge Geld ist im Zusammenhang mit dem Digitalpakt an die Schulen im Land und auch im Landkreis geflossen. Von den 135 Millionen Euro, die für 875 Projekte im Land freigegeben wurden, gingen nach Angaben aus dem Landesverwaltungsamt 6,6 Millionen Euro in den Landkreis. So gingen knapp 463.000 Euro an das Schollgymnasiums, mehr als 96.000 Euro an den Kelbraer Schulteil des Gymnasiums, knapp 428.000 Euro an das Martin-Luther-Gymnasium, knapp 265.000 Euro an das Gymnasium „Wilhelm und Alexander von Humboldt“ in Hettstedt, 368.000 Euro an die Berufsbildende Schulen Mansfeld-Südharz, Haus 2, noch einmal knapp 380.000 Euro an die Berufsbildende Schulen Mansfeld-Südharz, Haus 3.