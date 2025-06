Der Trend ist eindeutig: In Mansfeld-Südharz sind immer weniger Autos mit MSH auf dem Nummernschild unterwegs. Die Kombination, die für den Landkreis steht, ist aber immer noch die am weitesten verbreitete unter den insgesamt fünf möglichen Kennzeichen. Wer auf den folgenden Plätzen liegt.

Sangerhausen - Die Zahl der Autos, die mit dem Landkreis-Kennzeichen MSH herumfahren, hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Das geht aus Angaben der Pressestelle des Landkreises auf Anfrage der MZ hervor. Waren zum Stichtag 10. Juni 2020 noch insgesamt 58.125 Fahrzeuge mit MSH am Anfang des Nummernschilds unterwegs, gab es genau fünf Jahre später nur noch 51.105, also gut 7.000 weniger. MSH ist aber weiter mit Abstand das am weitesten verbreitete Autokennzeichen im hiesigen Landkreis.