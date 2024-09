150 Jahre besteht der „Imkerverein 1874 Sangerhausen und Umgebung“ schon. Dabei kommen die Mitglieder nicht nur aus der Region. Was die Imker während der Wintermonate machen.

Sangerhausen/MZ. - Er dürfte einer der ältesten Vereine in Sangerhausen sein - wenn nicht gar der älteste - sieht man von verschiedenen Schützenvereinen in der Kernstadt und den Ortsteilen einmal ab. Denn der „Imkerverein 1874 Sangerhausen und Umgebung“ besteht seit mittlerweile 150 Jahren.

Imkerverein in Sangerhausen feiert Jubiläum

„Das Jubiläum soll am kommenden Samstag mit Vereinsmitgliedern, Freunden, Sympathisanten und langjährigen Partnern auf einer kleinen internen Festveranstaltung in der Sangerhäuser Gaststätte Freundschaft gefeiert werden“, wie Thomas Heinevetter sagt.

Der 51-Jährige, im Hauptberuf Leiter Technischer Service bei den Stadtwerken in der Kreisstadt, ist seit Jahren der Schriftführer des Vereins.

›› Wer im Verein mitarbeiten möchte, kann sich an den Vereinsvorsitzenden Frank Lorenz wenden. Er ist per E-Mail erreichbar unter: [email protected]

58 Mitglieder im Alter von Mitte 20 bis 80 Jahre arbeiten derzeit bei den Sangerhäuser Imkern mit. Sie betreuen insgesamt etwa 80 bis 100 Standorte mit Bienen in der Region.

Schulungen in den Wintermonaten

Die Vereinsmitglieder kommen aber nicht nur aus der Kreisstadt: „Das Einzugsgebiet des Vereins ist viel größer. Es reicht im Norden bis Königerode im Harz, im Süden und Westen bis Oberröblingen und Tilleda und im Osten bis Schraplau oder ins Seegebiet Mansfelder Land“, sagt Heinevetter, der selbst seit sechs Jahren Bienen züchtet.

Vor allem im Winterhalbjahr, wenn mit den Bienen nicht so viel zu tun ist, kümmert sich der Imkerverein bei den verschiedenen Schulungen um die Weiterbildung seiner Mitglieder. Heinevetter: „Dabei arbeiten wir eng mit dem Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz in Roßla zusammen.“

In den Räumen der Reservatsverwaltung führt der Verein auch seine monatlichen Mitgliederversammlungen und Schulungen durch. Bei den Schulungen geht es von der Honiggewinnung über die Bekämpfung von Bienenkrankheiten bis zu steuerlichen Fragen und dem Lebensmittelrecht.

„Wir bringen ja mit unserem Honig ein Lebensmittel in den Verkehr, dabei ist einiges zu beachten“, sagte Heinevetter. Aber auch um die Umwelt kümmern sich die Vereinsmitglieder: So haben sie gemeinsam mit Mitgliedern von „Unser Wald“ vergangenes Jahr nahe Wettelrode 800 bis 1.000 neue Bäume gepflanzt, darunter auch eine ganze Reihe Obstbäume und Robinien, was wiederum auch den Bienen zu Gute kam.