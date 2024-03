Illegal entsorgter Müll in der Natur: Immer wieder neue Funde in der Goldenen Aue

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kelbra/MZ. - „Müll ist ein gängiges Problem“, sagt Christoph Vogler, Bürgermeister der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel. Er glaubte um die Weihnachtszeit seinen Augen nicht zu trauen, als er am Hackpfüffeler See fünf Eimer mit Farbe entdeckte. „Ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht, die so was machen“, sagt er.