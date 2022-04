„Ich hatte einen guten Grund“: Rottleberöder gesteht tödliche Attacke auf 77-jährigen Nachbarn

Rottleberode/Halle/MZ - Er wurde in Handschellen, Fußfesseln und in Begleitung von gleich vier Justizbeamten aus einer psychiatrischen Klinik in den Saal 141 des halleschen Landgerichts gebracht. Der mittlerweile 42-jährige Rottleberöder Michael J. muss sich seit Mittwoch in einem sogenannten Sicherungsverfahren vor der 1. Großen Strafkammer wegen zweier brutaler Verbrechen verantworten, die im Frühsommer vergangenen Jahres für Entsetzen gesorgt hatten.