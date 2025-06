Torsten Wagner, Geschäftsführer der Agrargesellschaft Riestedt, ist gegen freilaufende Hunde in seinen Futterwiesen. Einige Hundehalter ignorieren das Privatland.

Landwirt appelliert an Vernunft der Hundebesitzer

Riestedt - Torsten Wagner ist ein freundlicher Mensch. Auch in brenzligen Situationen behält der Geschäftsführer der Agrargesellschaft Riestedt mbH & Co KG einen kühlen Kopf. Aber nun reicht es ihm, denn es geht um den Bestand der 700 Milchkühe in Riestedt.