Hoher Krankenstand sorgt für Lücken im Sangerhäuser Stadtverkehr

Sangerhausen/MZ - Bei der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) werden auch am Freitag im Stadtverkehr in Sangerhausen mehrere Busse ausfallen. Die normalerweise halbstündlichen Abfahrtszeiten der Linie 41 vom Markt entfallen von 6 bis 8.30 Uhr, von 10 bis 12.30 Uhr fahren keine Busse der Linie 42 vom Markt ab. Auch der Servicebus zwischen Roßla und den umliegenden Orten fällt am Freitag noch aus. Das Unternehmen hat wegen eines hohen Krankenstandes zurzeit nicht genügend Fahrer. Am Wochenende entscheidet sich, wie es in der kommenden Woche weitergeht.