Hoher Krankenstand bei den Erziehern: Allstedts Kitas in Personalnöten

In den Kitas Rotkäppchen und Am Kreuzberg in Allstedt ist derzeit nur Notbetreuung möglich. Die Eltern sind sauer: Sie müssen zahlen, obwohl das Kind daheim bleiben muss.

Ein Schild am Zaun der Kita Am Kreuzberg in Allstedt weist auf die besondere Situation hin.

Allstedt/MZ - Norman Bauerfeld ist sauer. So sauer, dass der Niederröblinger sich am Montagabend auf den Weg zur Stadtratssitzung in der Allstedter Zweifeldhalle gemacht hat. In der Bürgerfragestunde schildert er sein Problem, das zugleich auch das vieler weiterer Eltern ist: In der Kita Rotkäppchen und in der Kita am Kreuzberg, die seine Tochter besucht, gibt es zurzeit nur eine Notbetreuung. Ausschließlich Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, dürfen ihre Kinder bringen - alle anderen nicht.