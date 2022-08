Hohe Preise sprengen oftmals Budgets der Kommunen

Südharz/Sangerhausen/MZ - In den meisten Kindertagesstätten im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt es zwar im Sommer keine Schließzeiten. Trotzdem - so bestätigen mehrere Träger von Einrichtungen, werden die Ferienwochen auch vielfach in den Kitas genutzt, um Bauvorhaben zu realisieren. „Das ist die Zeit, in der die wenigsten Kinder betreut werden, weil doch viele Familie Urlaub haben“, so Björn Schade, Bauamtsleiter der Gemeinde Südharz. In diesem Sommer aber sei alles etwas anders. „So wie wir eigentlich wollten, konnten wir nicht“, so Schade. Hohe Baupreise sprengen die Budgets, teilweise erhalte man auf Ausschreibungen gar keine Angebote.