Hochwasser in Sachsen-Anhalt Wie freiwillige Helfer sich in Martinsrieth im Südharz den Fluten entgegenstellen

Martinsrieth in Mansfeld-Südharz ist schon fast eine Insel. Damit das Hochwasser den Ort in Sachsen-Anhalt nicht überspült, sind freiwillige Helfer rund um die Uhr im Einsatz. Sie schleppen Sandsäcke, verteilen Essen oder besorgen Material – und stellen sich so gemeinsam gegen die Flut.