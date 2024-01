Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Katharinenrieth/MZ. - Wann wird der geöffnete Helmedeich südlich von Katharinenrieth wieder geschlossen? Dort, wo am 28. Dezember mit dem Bagger eine Lücke in den Deich gerissen und in den folgenden Tagen noch vergrößert und vertieft wurde, strömt auch jetzt noch das Wasser ungehindert auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen.