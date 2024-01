Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kelbra/MZ. - Die Meldung sorgte zu Beginn des Helme-Hochwassers für Wirbel. Am zweiten Weihnachtsfeiertag musste die ohnehin stark beanspruchte Feuerwehr ausrücken, um am randvollen Stausee in Kelbra nach einem angeblich verunglückten Kitesurfer zu suchen, so schrieb es die MZ unter Bezug auf die Feuerwehr in der Druckausgabe und online. Die Meldung sorgte für harsche Reaktionen in sozialen Netzwerken.