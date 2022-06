Hilfe für die Ukraine: Sangerhäuser fährt das zweite Mal an die polnische Grenze

Sangerhausen/MZ - Um 7 Uhr geht es an diesem Freitag los. Der Sangerhäuser Uwe Breuer startet mit seinem Pkw zu einer privaten Hilfsaktion in Richtung Ukraine. Zum zweiten Mal fährt er Babynahrung, -windeln, Hygieneartikel und andere Hilfsgüter in die Grenzstadt Zamosc im Südosten Polens. Dort werden die Spenden von Mitgliedern des polnischen Rotary-Clubs übernommen. Sie bringen sie dann nach Lemberg oder in andere Orte in der benachbarten Ukraine, wo sie dringend benötigt werden. Die Menschen dort leiden seit Wochen unter den Angriffen der russischen Armee.

