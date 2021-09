Helios-Klinik Sangerhausen begrüßt 400. Baby

Sangerhausen/MZ - Die Geburtshilfe der Helios-Klinik Sangerhausen hat am 31. August die Geburt des 400. Baby des Jahres 2021 feiern können. Der Junge, der auf den Namen Friedo Michael Andreas hört, kam in den frühen Morgenstunden um 3.27 Uhr zur Welt und wog 4.140 Gramm, teilt die Helios-Klinik mit.

Der Mutter, Anne Stöhr aus Querfurt, wurde mit einem Blumenstrauß zur Geburt ihres ersten Kindes gratuliert. Wie das Klinikum weiter mitteilt, war das 400. Baby zum dritten Mal in Folge ein „August-Kind“.

Im letzten Jahr wurde das Jubiläumsbaby am 20. August geboren, 2019 kam es am 18. August zur Welt. Der August war 2021 der geburtenstärkste Monat in Sangerhausen hinter dem Januar.