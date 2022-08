Haushalte nach Rohrbruch ohne Trinkwasser

Sangerhausen/MZ - Über Nacht hat sich eine Havarie am Trinkwassernetz in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) ereignet. Wie Matthias Spitzbarth vom Wasserverband Südharz auf Anfrage sagte, sei die Trinkwasserversorgung für etwa fünf bis zehn Haushalte im Poetengang abgestellt worden. Vermutlich sei eine Ventilanbohrschelle an der Hauptleitung gebrochen. „Genau wissen wir es noch nicht, wir sind aber schon am Arbeiten.“