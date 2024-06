Vor exakt 100 Jahren - der 20. Juni 1924 war ein Freitag - erblickte Hanni Brodmann (damals Krüger) in Hohlstedt das Licht der Welt. Geschenke wünscht sie sich zu ihrem Ehrentag nicht - stattdessen bittet sie um Spenden für den Verein „Wir helfen“.

Brücken/MZ. - Man muss es sich wieder und wieder vor das geistige Auge holen: 100. Geburtstag. Das sind zweimal 50 Lebensjahre, die Hanni Brodmann an diesem 20. Juni feiert. Da kann man sich erst einmal nur verneigen, ganz tief, und herzlich gratulieren.

Mutter der früheren Oberbürgermeisterin der Stadt Halle

Gefeiert wird im Kälbertal und für Hanni Brodmann wird alles getan, dass es ein wunderbares Fest wird. Und dieser Festtag beginnt quasi mit diesen Zeilen. Denn die betagte Dame aus Brücken ist seit ewig und vor allem immer noch begeisterte MZ-Leserin.

Dass es auf der ersten Lokalseite der Sangerhäuser Zeitung mal um sie persönlich gehen würde, daran hätte sie bis eben keinen Gedanken verschwendet. Es ist nicht so ihr Ding im Mittelpunkt zu stehen. Aber heute sei die Ausnahme gestattet.

Wir verraten unserer Leserin an dieser Stelle auch sehr gern - sie wird es ahnen, dass ihre Tochter hinter dieser „Verschwörung“ steckt. Mit allerbesten Absichten - versteht sich. Die Brückschen wissen natürlich, wer die Tochter von Hanni Brodmann ist: Dagmar Szabados. Die frühere Oberbürgermeisterin der Stadt Halle.

Spenden für Verein statt Geschenke

Und nun zu den Fakten des Tages: Vor exakt 100 Jahren - der 20. Juni 1924 war ein Freitag - erblickte Hanni Krüger in Hohlstedt das Licht der Welt. Aufgewachsen ist sie mit Bruder Lothar. Der Liebe wegen ließ sie sich nach Brücken locken, wo sie bis heute selbstbestimmt lebt.

Dass es in ihrem Umfeld liebe Menschen gibt, die ihr täglich zur Hand gehen, freut die Jubilarin sehr. Ihre Katze ist immer an ihrer Seite und ein paar Hühner versorgt sie auch noch. Das Leben der Jubilarin war - das ist ihrer Generation so eigen - von Arbeit geprägt.

In der elterlichen Landwirtschaft gab es immer zu tun, noch lange Jahre auf den Feldern der LPG und später im Starkstromanlagenbau in Sangerhausen. Dort hat sie schließlich bis weit übers Rentenalter hinaus als Materialdisponentin gearbeitet.

Ihr Glück besteht heute darin, dass es ihr geistig richtig gut geht, sie in einer liebevollen Familie eingebettet ist, einen liebebedürftigen Vierbeiner um sich hat und mit sich selbst im Reinen ist. Eine schöne Bilanz…

Hanni Brodmann hat auf Geschenke verzichtet und stattdessen um Spenden für den Verein „Wir helfen“ gebeten.