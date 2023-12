Ein Handy hat "eigenständig" zu einem ungewöhnlichen Einsatz der Rettungskräfte bei Rottleberode in Sachsen-Anhalt geführt.

Rottleberode/MZ. - Die Polizei, das Rettungsamt und die Feuerwehr sind am späten Dienstagnachmittag zu einem Einsatz auf der Landesstraße 236 bei Rottleberode gerufen worden. Die Polizei teilt mit, dass die Einsatzkräfte rasch an der vermeintlichen Unfallstelle im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt eintrafen und dort einen ungewöhnlichen Fall vorfanden.

Lesen Sie auch: Orkanböen: Windig, warm und nicht weiß - so wird das Weihnachtswetter in Sachsen-Anhalt

Ein 57-jähriger Autofahrer hatte sein Handy versehentlich auf dem Autodach liegengelassen und war losgefahren. Das Handy fiel während der Fahrt herunter und löste eigenständig den Notruf aus. Der Besitzer des Handys kehrte zum Ort zurück, an dem er von Einsatzkräften sein Handy in Empfang nahm. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, auf ihre Gegenstände zu achten und diese sicher zu verstauen.