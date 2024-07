In diesem Jahr werden die Betriebe im Landkreis rund 200 neue Auszubildende begrüßen. In einigen Branchen müssen die Jugendlichen nach außerhalb zur Berufsschule fahren.

Gute Chancen in Handwerksberufen in Mansfeld-Südharz

Handwerksberufe sind nach wie vor gefragt, und das gleichermaßen in Krisen- wie in guten Zeiten.

Sangerhausen/MZ. - In wenigen Tagen, am 1. August, beginnt offiziell das neue Ausbildungsjahr, auf dem Ausbildungsmarkt herrscht Bewegung. Und wie sieht es speziell im Handwerk in Mansfeld-Südharz aus? „Es ist nicht besser und nicht schlechter als im vergangenen Jahr“, sagt Regina Ziesche, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Mansfeld-Südharz. Ihre Prognose: „Es werden auch in diesem Jahr rund 200 Ausbildungsverträge im Handwerk unterschrieben werden“, wie auch schon während der Coronazeit. „Das wird deckungsgleich sein.“

Mehr Stellen und Auszubildende im Anlagenbereich

Dennoch sei im Moment der Markt der Auszubildenden und der Stellen „schwer überschaubar“ räumt sie ein. „Es sind immer wieder die gleichen Firmen, die ausbilden.“ Etwa die Fleischerei Schubach in Heiligenthal, die Kälte-Technik in Eisleben oder die Autohäuser. „Kfz-Mechaniker ist nach vor der beliebteste Ausbildungsberuf“, bestätigt Ziesche. „An zweiter Stelle kommen Verkäufer.“ Einen „Aufwuchs“ verzeichnet sie im Bereich Anlagenmechaniker, speziell bei der Klimatechnik: „Da ist das Handwerk in Krisen- wie in guten Zeiten konstant gefragt.“ Und das schlage sich in den Zahlen der Ausbildungsstellen und Bewerber nieder.

Dagegen sei die Nachfrage nach einer Ausbildungsstelle als Frisörin oder Frisör stark zurückgegangen. „Teils, weil die Berufsschulen so verstreut übers Land liegen und nicht mehr alles hier im Landkreis beschult werden kann.“ Mitunter müssten die Jugendlichen nach Bitterfeld, Halle oder den Burgenlandkreis fahren. „Das schreckt ab.“ Das Problem sei die Infrastruktur, denn es sei schon schwierig, mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Eisleben nach Halle zu kommen, erst recht nach Zeitz oder Bitterfeld. Oft seien Bahnstellwerke nicht besetzt, Strecken wegen Reparaturen gesperrt, am Schulort fehle es oft an Übernachtungsmöglichkeiten.

Moderne Bedingungen an den Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz

Schulleiterin Ines Storch freut sich auf den Neustart an den Berufsbildenden Schulen. Die Schulen und das Gelände sind top in Schuss. Und auch die Ausstattung der Schulen werde immer besser. „Wir haben kaum noch traditionelle Tafeln in unseren Unterrichtsräumen, nutzen Moodle und sind auch in puncto technischer Ausstattung jugend- und zeitgemäß“, schwärmt sie von ihrer Schule, die Standorte in Sangerhausen und Eisleben hat.

Zuerst werden die vollzeitschulischen Bildungsgänge starten. 400 Jugendliche werden in diesem Ausbildungsjahr an der Fachschule, der Fachoberschule und im Berufsvorbereitenden Jahr erwartet. Die duale Berufsausbildung startet später. Ganz klar, wie viele Schüler es im Endeffekt sein werden, ist aber noch nicht, denn ab diesem Schuljahr bieten Förderschulen zum ersten Mal ein zehntes Schuljahr an, um dort einen Abschluss zu erwerben. Wie viele Schüler diese Chance nutzen, wisse sie jetzt noch nicht, so Storch.

Ungefähr zeitgleich mit den Vollzeitschülern steigen auch die oberen Lehrjahre wieder in die theoretische Ausbildung ein. Den Anfang machen die vierten Lehrjahre der Fahrzeugtechniker, Metalltechniker und Elektrotechniker. Auf sie wartet bereits zum Jahresende die Prüfungszeit.

Lernen in Berufsfamilien

Das erste Lehrjahr wird ab Oktober an der Berufsschule erwartet. „Das Anmeldeverfahren läuft noch“, erklärt die Schulleiterin. „Alle Lehrlinge sollen von Anfang an die gleichen Möglichkeiten haben.“ Neu ist in diesem Jahr das Lernen in Berufsfamilien. Das betrifft Berufe, die ein Jahr oder auch länger gemeinsame Inhalte vermittelt bekommen, erläutert Storch, wie Mechatroniker für Pkw und Nutzfahrzeuge. Aber auch Köche und Hauswirtschafter haben Schnittmengen in der Ausbildung. Das Lernen in Berufsfamilien bietet beispielsweise die Chance der längeren ortsnahen Beschulung. So müssen erst in höheren Lehrjahren weitere Weg bis zur Berufsschule angetreten werden.

Praktikumsprämie und Berufsorientierungsmesse helfen bei Orientierung

Ziesche findet gut, dass es in Sachsen-Anhalt für Schüler ab einem bestimmten Alter eine Praktikumsprämie von 120 Euro je Ferienwoche gibt, das helfe bei der Orientierung. Und sie hält die Berufsorientierungsmesse „Zack“ für sehr wertvoll; wer jetzt eine Ausbildung beginnen wolle und eine gewisse Vorstellung habe, werde im Messekatalog fündig. „Auch für Mädchen gibt es im Landkreis schöne Handwerksberufe.“ Ihr Fazit: In Mansfeld-Südharz werde für Jugendliche sehr viel angeboten.