Großeinsatz von zehn Feuerwehren aus Mansfeld-Südharz in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - 103 Frauen und Männer aus mehr als zehn Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Mansfeld-Südharz sind am Samstag gegen 19 Uhr mit über 20 Fahrzeugen zu einem Einsatz in der Kyselhäuser Straße in Sangerhausen ausgerückt. Alarmiert wurden sie unter dem Stichwort: „Auslaufende Flüssigkeit aus einem Gefahrgut-LKW“. Zum Glück blieb es bei der Vermutung. Wie Einsatzleiter Falco Heise (Oberröblingen) mitteilte, handelte es sich bei der austretenden Flüssigkeit um AdBlue, einen ungefährlichen Tankzusatz. Der Einsatz wurde nach gut zwei Stunden beendet, die Flüssigkeit noch im Laufe der Nacht in ein anderes Fahrzeug umgepumpt.