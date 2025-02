Feuer mittlerweile unter Kontrolle Großbrand zerstört Lager von Fahrradcenter in Sangerhausen

Am Montagnachmittag ist eine Lagerhalle eines Fahrradladens an der Sangerhäuser Gagarinstraße in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Unter anderem wurde mit Hilfe der Drehleiter aus der Luft gelöscht.