Glätte sorgt für Verkehrschaos auf Straßen in Mansfeld-Südharz - Auch Notarztwagen war verunglückt

Das verunglückte Einsatzfahrzeug des Notarztes: Es liegt am Rand der A38 in Höhe Einsdorf auf dem Dach.

Sangerhausen/MZ. - Gefrierender Regen und überfrierende Nässe haben am Dienstag ein Verkehrschaos im Sangerhäuser Raum ausgelöst. Besonders stark betroffen davon war die Südharz-Autobahn (A 38). Zwischen dem Autobahndreieck Südharz und der Anschlussstelle Eisleben ereigneten sich innerhalb kurzer Zeit insgesamt fünf schwere Unfälle. Sieben Menschen wurden dabei verletzt. Sechs davon so schwer, dass sie zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.