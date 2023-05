Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der zweite Digitalisierungsgipfel des Landkreises hat sich am Dienstag mit den konkreten Ausbauplänen für Glasfasernetze in den Städten und Gemeinden des Landkreises befasst. „Die Resonanz war gut und alle Kommunen führen Gespräche über den eigenwirtschaftlichen Glasfaser-Ausbau mit den Unternehmen“, teilte Landrat André Schröder (CDU) im Nachgang mit. Gleichzeitig werde die im Landkreis geförderte zweite Ausbaustufe beim Breitbandausbau bis Ende 2024 angeschlossen, so Schröder.

Bürger mit Internetangebot zufrieden

Beim ersten Digitalisierungsgipfel im November hatten sich die Anbieter wie etwa Vodafone, Telekom oder Enviatel den Bürgermeistern und Verwaltungsmitarbeitern der Gemeinden präsentiert. Für die Gemeinden war es darum gegangen, sich einen Überblick über Anbieter zu verschaffen, mit denen man einen privatwirtschaftlichen Ausbau von 5G und Glasfaser machen könnte.

Er hatte damals angekündigt, dass alle Haushalte in den nächsten zwei Jahren 5G-Anschlüsse nutzen können sollen, „vor allem die Wirtschaft“.

Allerdings scheint der Bedarf ein halbes Jahr später gar nicht so groß zu sein. Dies ist zumindest ein Ergebnis der Zusammenkunft vom Dienstag. „Die Abfrage ergab auch, dass viele Bürgerinnen und Bürger mit ihrem derzeitigen Internetangebot zufrieden sind und den Bedarf für die Buchung neuer Glasfaseranschlüsse noch nicht sehen“, so Schröder.

Politik müsse Entscheidung für Zukunft treffen

Die Politik müsse allerdings Entscheidungen für die Zukunft treffen. „Immobilien ohne Glasfaseranbindung werden in der Zukunft – vor allem in ländlichen Gebieten – zunehmend an Wert verlieren. Außerdem müssen spätere Hausanschlüsse selbst bezahlt werden“, so Schröder.

Der Landkreis werde noch in diesem Jahr eine abschließende Erklärung der Städte und Gemeinden über noch unterversorgte Gebiete erhalten, sagte der Landrat. Danach werde entschieden, wo es Handlungsbedarfe für einen staatlich geförderten Ausbau gebe.

„Ob der Landkreis eine dritte Ausbaustufe für schnellstes Internet anstrebt, wird sich erst danach erweisen.“ Die Förderbedingungen für die nächsten zwei Jahre seien exzellent, warb er. 90 bis maximal 100 Prozent der Kosten könnten übernommen werden. „Das Jahr 2025 wird damit zum entscheidenden Jahr für den Glasfaserausbau in MSH.“