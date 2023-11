Das Weihnachtsfest rückt näher. Wie sich die Kundschaft in Sangerhausen und Umgebung beim Weihnachtseinkauf entscheidet. Händler geben beim Stöbern Hilfestellung.

Shoppen in der Adventszeit

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Noch 27 Tage sind es bis Weihnachten. Genauer gesagt bis Heiligabend, wo traditionell unterm Weihnachtsbaum Geschenke ausgepackt werden. Kinder und Erwachsene fiebern diesem Moment entgegen. Sieht man ein Leuchten in den Augen des Beschenkten? Oder wurde der Geschmack nicht getroffen und die Stimmung ist am Boden? Da hilft nur eins: Sich rechtzeitig Gedanken machen, was dem zu Beschenkenden gefallen könnte oder man greift zum Gutschein.