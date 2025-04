Am Samstag ruft der Rotary-Club Sangerhausen wieder zum alljährlichen Frühjahrsputz auf. Dafür braucht es noch Helfer. Wo man sich melden kann.

Gemeinsam Müll sammeln: Helfer für Frühjahrsputz in Sangerhausen gesucht

In Sangerhausen gibt es wieder einen Frühjahrsputz.

Sangerhausen/MZ. - 20 Tonnen Müll hatten rund 250 Helfer beim Frühjahrsputz im vergangenen Jahr gesammelt. Eine stolze Marke, die am kommenden Samstag, 10 bis 12 Uhr, bei der Neuauflage wieder erreicht werden soll.

Dafür werden allerdings noch helfende Hände gesucht. „Jeder, der mitmachen möchte, ist herzlich willkommen“, sagt Ralf Schatz, der die vom Rotary-Club Sangerhausen organisierte Veranstaltung koordiniert.

Elf Gruppierungen haben sich bereits angemeldet

Elf Gruppierungen haben sich laut Schatz bereits angemeldet, allein der VfB Sangerhausen sei mit rund 30 Teilnehmern angekündigt. Dass es dieses Jahr wieder 250 Helfer werden, dürfte allerdings schwer werden, da das Scholl-Gymnasium, das traditionell gut vertreten ist, aus Termingründen fehlt.

Bis zum Donnerstag können sich noch Helfer melden. Am besten bei Sandra Fischer von der Firma Schatz Umwelt GmbH aus Brücken. Sie ist erreichbar per E-Mail unter: [email protected]. Für die Anmeldung sind nach Angaben der Organisatoren folgende Informationen nötig: Name, gegebenenfalls Organisation, die Anzahl der Teilnehmer sowie Ansprechpartner mit Handynummern, um eine temporäre WhatsApp-Gruppe einrichten zu können.

Bratwurst und Getränk für die Helfer auf dem Marktplatz Sangerhausen

Außerdem sollten die Teilnehmer ihr Gebiet, in dem sie Müll sammeln wollen, und einen Treffpunkt nennen. „Jede Gruppe wird von einem Standortkoordinator vom Rotary-Club oder den Wirtschaftsjunioren mit Müllsäcken, Handschuhen, gegebenenfalls auch Greifern und Warnwesten ausgestattet“, so die Organisatoren.

Auch für das leibliche Wohl sorgt der Rotary-Club. Denn auf dem Marktplatz wird es von 12 bis 14 Uhr als Dank an die Helfer Bratwürste und Getränke geben.