Michael Wiesner ist nun Chef von 14 Wehren

Kelbra - Michael Wiesner wurde in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Goldene Aue in das Amt des Gemeindewehrleiters berufen. Der 32- jährige Oberbrandmeister wurde am 31. Juli 2022 mehrheitlich von den Kameradinnen und Kameraden der 14 Wehren der Verbandsgemeinde gewählt. Er löst damit den Kameraden Ralf Rüdiger von der Feuerwehr Riethnordhausen ab.