Wallhausen/MZ. - Der Gemeinderat Wallhausen hat am Donnerstag einstimmig beschlossen, dass Bürgermeister Dieter Gremmer die Kostenübernahmevereinbarung für die Instandsetzung der Helmebrücke Schachtstraße mit der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel abschließen kann.

Schäden an der Brücke müssen behoben werden

Bei dem Brückenbauwerk wurden bei der turnusgemäßen Begutachtung Schäden festgestellt, die behoben werden müssen. Da das Bauwerk zu einem Drittel der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel und zwei Drittel der Gemeinde Wallhausen gehört, muss eine solche Vereinbarung geschlossen werden.

Im Jahr 2024 ergab die grobe Kostenschätzung bei der Brückenprüfung Gesamtkosten für die Planungsleistungen von rund 34.000 Euro. Die Bauleistungen schätzte der Gutachter auf 204.680 Euro. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung soll spätestens bis November 2024 vorliegen und dem Gemeinderat vorgestellt werden, heißt es in der Beschlussvorlage.

In seinem Bericht informierte Bürgermeister Dieter Gremmer über abgeschlossene Bauarbeiten in Wallhausen und den Ortsteilen. So wurde dass in der letzten Gemeinderatssitzung angesprochene kaputte Dachfenster im Sportlerheim repariert und darüber hinaus eine fehlende Unterspannbahn am First angebracht.

Anschaffung eines Minibaggers angeregt

Der Unterhaltungsverband Helme hat in Hohlstedt den Flutgraben freigelegt. Außerdem konnte der Sanitärcontainer am Sportplatz aufgestellt werden, der durch Initiative des Jugendclubvereins Hohlstedt mit Unterstützung der Gemeinde angeschafft wurde.

In Eigeninitiative der Anwohner und Unterstützung der Gemeinde wurden die Fahrrinnen in den Wegen im Judental und am Roten Stieg mit Schotter aufgefüllt. Die immer wiederkehrenden notwendigen und in der Gemeindeverantwortung stehenden Pflegearbeiten der Wege erfordern auch entsprechende Technik.

Gemeindevertreter Ulrich Kühne (EB) regte deshalb an, für den Bauhof einen Minibagger anzuschaffen. Die Finanzierungsmöglichkeiten eines solchen Baggers als auch des geplanten Unimogs werden in der kommenden Haushaltsdiskussion eine Rolle spielen. Mit seinem Stellvertreter Ernst Hofmann (EB), hat sich Gremmer bereits in der Verwaltung in Kelbra über die Haushaltssituation informiert.