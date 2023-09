Es geht um Millionen Geht Mansfeld-Südharz gegen das Urteil zur Kreisumlage in Berufung?

In der Kreistagssitzung am Mittwoch entscheidet sich, ob der Kreistag gegen das Urteil zur Kreisumlage in Berufung geht. Unterdessen wurde eine Initiative gegen die Berufung gestartet.