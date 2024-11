Das Warten aufs Weihnachtsfest verkürzen sich große und kleine Leute mit dem Öffnen von 24 geheimnisvollen Türchen. Was sich die Einwohner in Mansfeld-Südharz dabei einfallen lassen.

Sangerhausen - Seit Wochen stehen sie bereits in den Geschäften und Supermärkten: Adventskalender in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Oftmals sind sie mit Schokolade oder anderen Naschereien gefüllt. Es gibt sie aber auch beispielsweise mit Bier oder Werkzeug. Und dann existieren vielerorts Initiativen, die ganz besondere Adventskalender auf die Beine stellen - vor allem in kleinen Orten in MSH. Die MZ stellt wenige Tage vor dem 1. Advent fünf von ihnen vor:

„Adventstürchen“ in Rottleberode

Die Rottleberöder waren die Vorreiter. Bereits seit dem Jahr 2015 laden Vereine und Familien zu ihren „Adventstürchen“ ein, jeden Tag gibt es die an einer anderen Station im Ort. „Wir wollen mit den kleinen Veranstaltungen Licht und Zuversicht in diese Zeit bringen“, sagt Organisatorin Angelika Franke-Dennstedt. Auf die Besucher warteten wärmende Getränke für Groß und Klein, viele Überraschungen sowie kleine Snacks. An den einzelnen Stationen werden Spenden gesammelt, die unter anderem den Kindern des Ortes zu Gute kommen. So sollen mit den Erlösen der Türchen aus diesem Jahr der Pausenhof der Grundschule weiter gestaltet und die Kinder- und Jugendfeuerwehr unterstützt werden. Ein ganz besonderes Türchen gibt es am 15. Dezember: Dann wird um 14 Uhr der neue Spielplatz an der Festwiese eröffnet. Der Spielplatz der weit über 10.000 Euro kostete, ist mit dem Spendengeld finanziert worden, das in den vergangenen zwei Jahren bei den Türchen zusammenkam. „Wir haben ihn uns praktisch ertrunken“, lacht die Organisatorin.

Lebendiger Adventskalender in Wippra

Klaus Feick und Birgit Rufer, die Besitzer des historischen Schieferhauses in Wippra, laden vom 1. bis 24. Dezember zu einem lebendigen Adventskalender ein. „Wir machen das schon zum vierten Mal“, sagt Feick. Täglich um 17 Uhr gibt es eine Aufführung. „Von Gedichten, Geschichten, Gesang, bis zu Tanz ist alles dabei.“ Was genau, wollen die Organisatoren nicht verraten. „Es ist ja eine Überraschung, was sich hinter den Türchen verbirgt“, sagt Feick. Gab es die Aufführungen in den ersten Jahren hinter den Fenstern des Hauses, finden sie nun im Hof des früheren Gasthauses statt, wo eine Bühne steht. „Die Künstler können so besser in Szene gesetzt werden“, sagt Feick. „Dieses Jahr haben wir sogar mehr Interessenten für Auftritte als Türchen.“ Nicht nur Menschen aus der näheren Wippraer Umgebung, sondern auch aus Gonna, Grillenberg oder auch Sangerhausen hätten ihr Interesse bekundet, beim Adventskalender mitzumachen. Das Schieferhaus Wippra, 1380 erbaut, ist eines der ältesten Häuser in Wippra. Hochwasser und Leerstand haben dem Gebäude schweren Schaden zugefügt. Seit 2020 sanieren Rufer und Feick das Gebäude. Seitdem wird es wieder genutzt. Ziel ist es, das Haus als kulturelles Zentrum zu etablieren. Der Eintritt zum Adventskalender ist frei. Es gibt Glühwein oder Glühpunsch. Der Erlös wird für die Restaurierung genutzt.

Besondere Aktionen in Brücken-Hackpfüffel

Einen lebendigen Adventskalender ganz anderer Art gibt es im Doppelort Brücken-Hackpfüffel in der Goldenen Aue. „Bei unserem Adventskalender treffen sich Menschen an den 24 Tagen bis Weihnachten zu Vorträgen, kleinen Konzerten oder Lesungen, Hofweihnachtsmärkten oder einfach nur zum gemütlichen Plaudern am Feuerkorb“, sagt Melanie Ullmann, die vor einigen Jahren die Idee zu der Aktion hatte. „Ich habe mich dazu von einem Ort im Harz inspirieren lassen, wo es so etwas ähnliches gibt und das dann für uns adaptiert“, sagt die 43-Jährige, die als selbstständige Grafikdesignerin arbeitet und mit ihrem Mann eine Designagentur in Brücken betreibt. Die Zahl der Teilnehmer ist über die Jahre gewachsen. In diesem Jahr machen bisher 15 Vereine, Familien und andere mit: Bestandteil sind unter anderem der Weihnachtsmarkt am Bürgerhaus am 1. Dezember oder die Hofweihnacht im Hof vom Ratskeller, den die Pfingstgesellschaft am Nikolaustag veranstaltet. Außerdem gibt es Glühwein-, Glühgin- oder Crêpes-Abende oder auch einen Spaß-Fußball-Biathlon für Groß und Klein, ausgerichtet vom Sportverein Fortuna Brücken. „Ich finde wichtig, dass die Menschen zusammen und mit einander ins Gespräch kommen können“, sagt die Initiatorin. Sie will mit dem Adventskalender auch das Zusammenwachsen der Ortsteile Brücken und Hackpfüffel fördern.

Organisiert wird das Ganze unkompliziert per Kurznachrichtendienst WhatsApp. Es gibt dort eine Gruppe, in der jeder, der mitmachen will, sein Angebot eintragen kann. Und: Noch könne man sich für einige freie Türchen anmelden.

Sangerhäuser Gewerbeverein macht auch mit

4 Sangerhausen: Erstmals bietet in diesem Jahr der Sangerhäuser Gewerbeverein einen Adventskalender an. Er wird in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram zu finden sein, sagt die Fotografin Nicole Haucke, die im Vorstand des Vereins für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Hinter den einzelnen Türchen sollen unter anderem die Aktionen des Vereins in der Vorweihnachtszeit vorgestellt werden. Allzu viel will Haucke im Moment noch nicht verraten. Was sich hinter den Kalendertürchen verbiegt, soll ja jeweils eine Überraschung sein.

Wie die Initiatorin sagte, ist geplant, den Kalender in den kommenden Jahren auszubauen. Vorgesehen ist dann auch, dort die Mitglieder des Vereins vorzustellen. „Sie sorgen ja mit ihrer Arbeit mit dafür, dass die Innenstadt lebendig bleibt.“

Adventsgeflüster in Roßla

„Adventsgeflüster“ heißt das Motto seit dem Jahr 2019 in der Vorweihnachtszeit in Roßla im Südharz. „Der Andrang bei uns ist so groß, dass Vereine und Familien bereits ab Ende November ihre Tore öffnen und herzlich einladen. An jedem Tag ist jemand anders an der Reihe“, sagt Falk Getschmann, der Vorsitzende des Heimat- und Schlossvereins. Die Veranstaltung wird von Vereinen des Ortes und Privatleuten gemeinsam organisiert. Auch die Sekundarschule Roßla, das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz oder in diesem Jahr erstmals auch der Jugendclub machen mit.

Das „Adventsgeflüster“ soll so auch eine Gelegenheit sein, die Vielfalt und das Engagement der örtlichen Gemeinschaft zu erleben, sagen die Initiatoren.