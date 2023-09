Der VfB Sangerhausen macht in der Fußball-Verbandsliga gegen den SC Bernburg aus einem 0:1-Rückstand doch noch einen Sieg. Wer in dem Spiel besonders herausragte.

So schafft VfB Sangerhausen gegen Bernburg den ersten Saisonsieg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Nach 80 Minuten der Begegnung der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt sah die Lage für den gastgebenden VfB Sangerhausen im Spiel gegen den SC Bernburg in etwa so duster aus, wie der Himmel über dem Sportpark Friesenstadion der Kreisstadt. 0:1 lagen die Sangerhäuser zu diesem Zeitpunkt zurück, die gebotene Leistung war alles andere als überzeugend, die fünfte Heimniederlage in Serie schien unabwendbar.