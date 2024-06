Das Europa-Rosarium in Sangerhausen und das Erlebniszentrum Bergbau im Ortsteil Wettelrode haben das Gütesiegel „Reisen für Alle“ verliehen bekommen. Für was das Siegel steht.

Für was das Europa-Rosarium Sangerhausen und das Schaubergwerk in Wettelrode ausgezeichnet wurden

Sangerhausen/Wettelrode/MZ. - Landes-Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hat am Mittwoch im Rahmen seiner Sommertour das Gütesiegel „Reisen für Alle“ an das Europa-Rosarium in Sangerhausen und das Erlebniszentrum Bergbau im Ortsteil Wettelrode überreicht.

Attraktive Ziele für Touristen

Schulze sagte: „Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema, das uns in Sachsen-Anhalt am Herzen liegt. Es ist unser Ziel, dass alle Gäste, unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen, die Schönheit und Vielfalt unserer Region uneingeschränkt genießen können.“

Das Rosarium und das Erlebniszentrum Bergbau seien beispielgebend. Geprüft wurden unter anderem die Zugänglichkeit des Rosengartens und der Räumlichkeiten, die Angebote für Menschen mit Seh- und Hörbehinderung sowie die Verfügbarkeit von barrierefreien Toiletten.

„Das Europa-Rosarium ist ein weiteres Erfolgsprojekt für barrierefreien Tourismus“, lobte der Minister und fügte hinzu:. Die gelungene Kombination aus wunderschöner Parkanlage, vielfältigem Rosenangebot und barrierefreier Infrastruktur mache den Park zu einem attraktiven Ausflugsziel für alle Menschen.

Das Rosarium war bereits zertifiziert und hat das Zertifikat nun für drei weitere Jahre erhalten.

›› Weitere Informationen zum Thema barrierefreier Tourismus gibt es unter: https://sachsen-anhalt-tourismus.de/reisen-fuer-alle

Auch Erlebniszentrum Bergbau Wettelrode geprüft

Beim Erlebniszentrum Bergbau in Wettelrode wurden unter anderem gekennzeichnete Parkplätze, öffentliche WC-Anlagen für Menschen mit Behinderung, die Zugänglichkeit des Geländes und der Räumlichkeiten sowie angebotene Führungen unter die Lupe genommen.

Das Erlebniszentrum Bergbau gilt als barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise auch barrierefrei für Rollstuhlfahrer. Das Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ ist ein vom Bundeswirtschaftsministerium gefördertes Vorhaben in allen Bundesländern. Interessierte Betriebe und Angebote werden dabei nach bundesweit einheitlichen Qualitätskriterien geprüft.

Gäste, die nach barrierefreien Angeboten suchen, erhalten dadurch bereits vor Reiseantritt verlässliche und geprüfte Informationen. In Sachsen-Anhalt wird das Projekt durch den Tourismusverband Sachsen-Anhalt umgesetzt. Aktuell sind 245 Betriebe und Angebote zertifiziert.