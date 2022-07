Für mache kostet er zweistellig - rund 50 Prozent Einbruch bei Coronatests in Mansfeld-Südharz

Coronatests sind aktuell in Mansfeld-Südharz weniger nachgefragt - das liegt unter anderem am hohen Preis, den manche zahlen müssen.

Sangerhausen/MZ - In den Hochzeiten der Corona-Pandemie schossen sie wie Pilze aus dem Boden, nun allerdings sind einige Corona-Testzentren im Landkreis nicht mehr da. Die von Mario Matysiak allerdings schon. „Ich denke, ich bin fast noch der Einzige“, sagt der Unternehmer. Drei Teststationen in Sangerhausen, je eine in Eisleben (im 3E-Einkaufspark) und Hettstedt hat der 55-Jährige noch in Betrieb.