Movie-Star in Sangerhausen lädt mit Sonderpreis zu Kinofest ein. Was alles geboten wird.

Sangerhausen - „Filme für alle. Kino für alle“, mit diesem Slogan werben Filmtheater bundesweit für das dritte Kinofest, das am 7. und 8. September über die Bühne gehen wird. Auch das Movie-Star-Central-Theater in Sangerhausen macht wieder mit. „Für fünf Euro pro Vorstellung und Person können die Besucher an dem Wochenende aus einer breiten Palette von Filmen wählen - ganz gleich, ob Action, Romantik, Animation oder Drama“, sagt Sylvio Verfürth, der Chef der Movie-Star-Kinokette.

Mitmachkino für kleine Kinder

Der Preis gelte auch für die neuesten Blockbuster. Verfürth: „Es geht darum, gemeinsam zu staunen, zu lachen und sich von großen Geschichten verzaubern zu lassen.“

Neben günstigen Eintrittspreisen dürften sich die Gäste auf weitere Angebote freuen. Für kleine Filmfans gebe es ein Mitmach-Kino, das spannende interaktive Elemente bietet. „Eltern können sich darauf verlassen, dass ihre Kinder nicht nur unterhalten, sondern auch aktiv durch die Figuren auf der Leinwand in das Geschehen eingebunden werden“, wirbt Verfürth.

Zwei Vorpremieren

Zum Kinofest sind in Sangerhausen zusätzlich zum normalen Programm zwei Vorpremieren von Filmen geplant, die eigentlich erst später starten. Gezeigt wird im Movie-Star dabei der Kinderfilm „Fuchs und Hase retten den Wald“. Er läuft eigentlich erst Mitte Oktober an, ist aber in Sangerhausen bereits am 7. September um 14.45 Uhr zu sehen. Für Erwachsene gibt es die Vorpremiere der Fantasie-Comic-Verfilmung von „The Crow“. Die Neuauflage des Kultfilms auf dem Jahr 1994 steht ebenfalls am 7. September auf dem Spielplan, Beginn: 20.30 Uhr.

Für alle Besucher bietet das Kino im Rahmen des Kinofests außerdem spezielle Sparmenüs an. „So wird der Kinobesuch nicht nur filmisch, sondern auch kulinarisch zu einem vollen Erfolg“, rührt der Kinochef die Werbetrommel.

Größter Anreiz, während des Kinofests den heimischen Fernseher mal wieder gegen die große Leinwand im Kino zu tauschen, dürfte aber der Preis von fünf Euro je Eintrittskarte sein. Normalerweise zahlt man in Sangerhausen je nach Vorstellung und Zeit nämlich bis zu zwölf Euro.

Weiteres Kino übernommen

Zur Movie-Star-Kette gehören außer dem Sangerhäuser auch Kinos in Wittenberge, Perleberg (beide Brandenburg) sowie Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern). Ende vergangenen Jahres hat Sylvio Verfürth außerdem die Gloria-Kinos im hessischen Dillenburg und damit das einzige Filmtheater im Lahn-Dill-Kreis übernommen. Es wird Schritt für Schritt modernisiert.