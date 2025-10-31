Wie Schulleiterin Karin Aries in Sangerhausen zur Chefin eines Rückenschul-Kurses wurde und warum sie jetzt aufhört.

Freud' und Leid geteilt: Sportgruppe für Frauen in Sangerhausen war wie eine Zweitfamilie

Sangerhausen/MZ. - Als Karin Aries in die Kreisvolkshochschule (VHS) kommt, ist sie erst mal überrumpelt. „Ich dachte, ich muss noch ein paar Bälle abgeben,“ sagt die großgewachsene Frau und strahlt angesichts der gelungenen Überraschung. Denn statt der nüchternen Klärung von Protokollfragen warten zum vereinbarten Termin etliche Frauen aus ihrer – jetzt ehemaligen – Sportgruppe auf sie. Und: der Blumenstrauß der Woche von der Mitteldeutschen Zeitung. Den hat freundlicherweise wieder Meinhardt Blumen in Sangerhausen zur Verfügung gestellt.