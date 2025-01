Wehrleiter Lars Heran und Stellvertreter David Telle wurden für sechs Jahre in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Sie wünschen sich Verstärkung der Wehr.

Hohlstedt/MZ. - Die Freiwillige Feuerwehr Hohlstedt hat eine neue Wehrleitung. Natürlich sind es für die Mitglieder der Wehr keine Unbekannten. Wehrleiter Lars Heran wurde nach sechsjähriger Amtszeit neu berufen.

Heran seit 31 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Hohlstedt aktiv

Der 47-Jährige ist seit 31 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Hohlstedt aktiv. Er trat mit 16 Jahren in die Jugendfeuerwehr ein. Damit folgte er seinem Vater, der auch in Hohlstedt Wehrleiter war. Der Kfz-Mechaniker, der im Sangerhäuser Autohaus Liebe arbeitet, qualifizierte sich über die Jahre und übernahm auch immer bereitwillig Leitungsfunktionen, wie die des Jugendwartes.

Von 2006 bis 2018 hatte der inzwischen zum Brandmeister beförderte Lars Heran die Funktion des stellvertretenden Wehrleiters inne. Vor sechs Jahren übernahm er das Amt des Wehrleiters von Andreas Dienstbier, der ihn bis zur Neuwahl als stellvertretender Wehrleiter unterstützte. Nun stellte sich Dienstbier nicht wieder zur Wahl.

Telle zum stellvertretenden Wehrleiter gewählt

Somit wurde David Telle von den Kameraden zum stellvertretenden Wehrleiter gewählt und in der Sitzung des Verbandsgemeinderates „Goldene Aue“ für sechs Jahre in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Der 37-jährige Löschmeister trat mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr ein. „Lars war damals mein Jugendwart“, sagt David Telle, der sich auch im Gemeinderat Wallhausen für seinen Heimatort einsetzt.

Inzwischen kümmert er sich selbst als Jugendwart um derzeit acht Jugendliche. „Demnächst werden zwei Kinder aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendwehr wechseln“, sagt er stolz. Um den Nachwuchs in der Kinderfeuerwehr ist es gut bestellt. Nach einem Tiefpunkt durch die geburtenschwachen Jahrgänge zählt die Kinderfeuerwehr heute 15 Mitglieder.

Hochwasser der Helme verlangt den Kameraden viel ab

Derzeit hat die Hohlstedter Wehr 25 aktive Einsatzkräfte und sieben Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung sowie zehn passive Mitglieder. „Das Hochwasser der Helme hat uns im letzten Jahr geprägt“, sagt Lars Heran. David Telle ergänzt: „Damit hat niemand gerechnet, dass es uns so treffen kann.“

Das Hochwasserereignis wird auch viele Seiten in der Feuerwehrchronik einnehmen, die sorgfältig geführt wird. Dankbar erinnern sich die Feuerwehrleute an den unermüdlichen Einsatz ihrer Kameraden, aber auch der vielen freiwilligen Helfer.

Ohne diese wären die Sicherungsarbeiten und die notwendigen Deichschauen personell gar nicht durchführbar gewesen. Natürlich haben sie auch Unterstützung der Feuerwehr Wallhausen bekommen. Auch im normalen Einsatzdienst geht es ohne die Zusammenarbeit der Wehren der Nachbargemeinden gar nicht mehr.

Die Einsätze haben sich immer mehr auf technische Hilfeleistungen verschoben. Sie werden immer komplizierter und kompakter. Deshalb würde sich die neue Wehrleitung für die Zukunft auch über neue Mitglieder und Unterstützer freuen, damit sich die Arbeit auf breitere Schultern verteilt.

Freude über neues Fahrzeug

Etwas Positives hatte das vergangene Jahr auch parat: Die Hohlstedter Wehr bekam ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF). Nun wird nur noch ein neues Löschfahrzeug benötigt, denn der derzeitige TSF ist aus dem Jahr 1993.

„Zwar tut er noch seinen Dienst“, sagt der Wehrleiter, „aber die brandschutztechnischen Aufgaben im Ort sind mit den Jahren auch gewachsen.“ Schließlich gibt es im Ort das Seniorenheim „Goldene Aue“, den Komplex des Heide-Hofes und nicht zuletzt den „Tannengarten“ Kälbertal.

Die Anschaffung eines neuen, geländegängigen Löschfahrzeuges braucht allerdings viel Vorlauf. Bevor das Fahrzeug in die Ausschreibung geht, müssen die gesamten Komponenten geplant werden. „Da sind wir gerade dabei“, sagt Heran.

Die Feuerwehrleute sind auch bei den Festen im Ort dabei, wobei das Osterfeuer unter eigener Regie läuft.