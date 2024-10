In Edersleben waren Esel ausgebüxt und liefen auf einer Landesstraße entlang. Doch einfangen ließen sich die Tiere nicht so leicht.

Edersleben/MZ. - Freilaufende Esel haben am Dienstagmittag in Edersleben für Aufregung gesorgt. Die ausgebüxten Tiere liefen an einer Landesstraße. Vertreiben lassen wollten sie sich nicht, sie traten in Richtung der eingesetzten Polizisten. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Am Ende gelang es mit Hilfe der Besitzer der Tiere, die Esel einzufangen und zurück ins Gehege zu bringen.