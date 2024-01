Seit Tagen kämpfen Hunderte Helfer in Mansfeld-Südharz gegen das Hochwasser an der Helme. Die Pegel steigen am Dienstag weiter. Innenministerin Zieschang machte sich ein Bild von der Lage. Der Landkreis bittet Bundeswehr um Hilfe und setzt teilweise die Schulpflicht aus. Am Abend ist die B 85 Berga-Kelbra wieder frei.

Oberröblingen/MZ. - Es regnet, das Wasser steigt und in den Orten an der Helme sind auch am Dienstag Hunderte Kräfte und freiwillige Helfer unermüdlich im Einsatz, um eine Überflutung von Wohnsiedlungen zu verhindern. Am Nachmittag erklärt Landrat André Schröder (CDU), dass man sich in Mansfeld-Südharz noch für viele weitere Tage auf eine angespannte Hochwassersituation einrichten muss. Schröder ist mit Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) in Oberröblingen vor Ort, wo die Ministerin sich ein Bild von der Lage machen will.