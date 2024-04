Die Optikkette Fielmann wird in Sangerhausen bald an einem Standort zu finden sein. Und auch das Angebot erweitert sich.

Fielmann in Sangerhausen zieht um und erweitert sein Geschäft

Sangerhausen/MZ. - Beim Gang durch die Göpenstraße sind die großen Plakate am neuen Domizil kaum zu übersehen. Die Optikkette Fielmann will sich erweitern und wird aus der bisherigen Filiale in der Göpenstraße 18 aus und auf die andere Straßenseite der Einkaufsstraße umziehen.