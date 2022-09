Feuerwehren in Mansfeld-Südharz machen in Diskussionsrunde auf ihre Probleme aufmerksam

In jüngster Zeit gerieten die Feuerwehren in Mansfeld-Südharz mehr in den Fokus als ihnen lieb ist. Nun ging es darum, wie man sie noch besser unterstützen kann.

Sangerhausen/MZ - Zig Feuerwehrleute waren in den vergangenen Wochen im Einsatz, als es etwa am Auerberg, in Wippra oder in Kleinleinungen lichterloh brannte. Ein Ausmaß, das nicht nur viele hartgesottene Feuerwehrleute nachdenklich macht. Am Donnerstagabend ging es bei einer Diskussionsrunde zwischen Politikern und Wehrleitern darum, wie die Feuerwehren noch besser unterstützt werden können.